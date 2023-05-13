В минэкономики Франции заявили о желании увидеть снижение цен на продукты питания

Дорогие продовольственные товары негативно влияют на покупательскую способность граждан Франции, передает издание Sud Ouest заявление министра экономики государства Брюно Ле Мэра.
Париж не скупится на противодействие росту инфляции в стране, отметил глава ведомства. По его словам, власти Франции тратят миллиарды евро на борьбу с ростом цен на топливо и электричество, а также на выделение топливно-транспортной надбавки гражданам.
Повышение стоимости продуктов питания негативно сказывается на покупательской способности французов, сказал министр. Ввиду этого он выразил желание увидеть снижение цен на продовольствие.