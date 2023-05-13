Newsweek: эстонский премьер Каллас сочла недостаточной мерой отправку ВСУ миллиона снарядов

План Еврокомиссии по отправке Украине миллиона артиллерийских боеприпасов является недостаточной мерой. К такому выводу пришла премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает издание Newsweek.
Недавно ЕК опубликовала проект по увеличению производственных мощностей в Европе. Однако эксперты уверены, что достичь отметки в миллион снарядов в год удастся не сразу, даже несмотря на активное финансирование оборонной промышленности, передают авторы.
Также обозреватели прокомментировали способность российской армии наносить «бесконечные» удары по Украине. По мнению журналистов, за день военные ВС РФ тратят в разы больше боеприпасов, чем Евросоюз сможет произвести за один месяц.
«То, что совместные закупки продолжаются, это хорошо. Этого достаточно? Это на один год. Я думаю, нет», — сделала неожиданное заявление Каллас о решении ЕК.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель поприветствовал поставки оружия большой дальности Украине. По его словам, Украина должна обладать таким же вооружением, которое имеется в арсенале России.