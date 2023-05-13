В Красноярском крае нефтепродукты разлились после разгерметизации трубопровода

Разлив нефтепродуктов был зафиксирован на складе ГСМ, расположенном на берегу реки Нижняя Тунгуска в Эвенкии.
Как сообщает прокуратура Красноярского края, предварительно, все произошло из-за разгерметизации старого трубопровода МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт». Районный прокурор незамедлительно выехал на место ЧП.
Там также находятся специалисты Росприроднадзора края, которые отберут пробы воды и почвы. По данным надзорного ведомства, виновным лицам нужно приготовиться к наказанию за загрязнение окружающей среды.