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Стало известно, как приехавшие в Узбекистан россияне повлияли на экономику республики

Общество
Стало известно, как приехавшие в Узбекистан россияне повлияли на экономику республики

Узбекистан принял меньше всего граждан России, которые переехали в страны СНГ. Однако даже небольшой поток релокантов смог повлиять на экономику республики.

Россиянам, которые планируют переезд в Узбекистан, больше не нужно получать ВНЖ. Для этого достаточно оформить регистрацию и продлевать ее каждые полгода. Этот документ дает право на обращение за медицинской помощью и запись ребенка в детский сад или школу.

Отмечается, что переезд россиян в Узбекистан сильнее всего сказался на ценах на жилье. Местные жители отмечают увеличение стоимости аренды. Известны случаи выселения арендаторов для пересдачи квартир по более высокой цене, передает РБК.

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