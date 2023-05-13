Стало известно, как приехавшие в Узбекистан россияне повлияли на экономику республики

Узбекистан принял меньше всего граждан России, которые переехали в страны СНГ. Однако даже небольшой поток релокантов смог повлиять на экономику республики.
Россиянам, которые планируют переезд в Узбекистан, больше не нужно получать ВНЖ. Для этого достаточно оформить регистрацию и продлевать ее каждые полгода. Этот документ дает право на обращение за медицинской помощью и запись ребенка в детский сад или школу.
Отмечается, что переезд россиян в Узбекистан сильнее всего сказался на ценах на жилье. Местные жители отмечают увеличение стоимости аренды. Известны случаи выселения арендаторов для пересдачи квартир по более высокой цене, передает РБК.