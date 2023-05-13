Стало известно, как приехавшие в Узбекистан россияне повлияли на экономику республики

Россиянам, которые планируют переезд в Узбекистан, больше не нужно получать ВНЖ. Для этого достаточно оформить регистрацию и продлевать ее каждые полгода. Этот документ дает право на обращение за медицинской помощью и запись ребенка в детский сад или школу.