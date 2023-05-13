Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина) Мира Тэрада приняла участие во встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», в ходе которой обсуждалась ситуация с преследованием Украинской православной церкви.
Инициированное Россией заседание привлекло внимание межправительственной организации к проблеме гонений против верующих и священнослужителей УПЦ. Также в рамках мероприятия были вынесены на обсуждение законотворческие инициативы Киева, идущие вразрез с международными соглашениями о правах человека.
Встречу открыл постоянный представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя. Он сообщил, что по состоянию на 1 марта 2023 года зафиксировано 81 решение органов местного самоуправления о «запрете» УПЦ, а также более 300 случаев захвата ее общин.
Тэрада отметила, что гонения против представителей и последователей УПЦ на Украине достигли небывалых, беспрецедентных со времен языческого Рима масштабов. Глава ФБР подчеркнула, что притеснения представителей УПЦ начались задолго до СВО, однако после 24 февраля их уровень стал критическим.
«Церкви и монастыри разграбляются и разрушаются, а священники, которые продолжают выполнять свой долг, подвергаются побоям и пыткам, их содержат в нечеловеческих условиях и заставляют высказываться против УПЦ», — говорится в публикации на сайте ФБР.
Преследование представителей Русского Православия на Украине является вызовом всему миру, требующим глобальной осознанности и дипломатических усилий. Только благодаря совместной работе можно создать справедливое и веротерпимое общество.