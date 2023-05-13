Мира Тэрада на встрече Совбеза ООН указала на небывалые масштабы гонений против представителей и последователей УПЦ

Встречу открыл постоянный представитель РФ при ООН и Совбезе ООН Василий Небензя. Он сообщил, что по состоянию на 1 марта 2023 года зафиксировано 81 решение органов местного самоуправления о «запрете» УПЦ, а также более 300 случаев захвата ее общин.