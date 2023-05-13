Врио главы ЛНР Пасечник рассказал о последствиях двух ракетных ударов ВСУ по Луганску

Информация по пострадавшим вследствие ракетных ударов украинских военных по Луганску еще уточняется. Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Напомним, субботним утром город содрогнулся от мощного взрыва. Он прогремел в поселке Юбилейный. По сообщениям очевидцев, во многих домах выбиты окна.
Днем ранее по Луганску также ударила украинская армия. Пасечник рассказал о ранении шестерых детей.
«Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики. Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска). На месте уже работают службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется», — отметил он в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что пострадавшие дети находятся в удовлетворительном состоянии. Их повторно осматривают специалисты из Москвы, резюмировал он.