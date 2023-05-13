Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту дислокации украинского нацбтальона «Азов»

Российская артиллерия ударила по пункту временной дислокации националистического батальона Азов (запрещенная в России террористическая организация) на Александро-Калиновском направлении.
Эту информацию приводит начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, в результате операции российские военные также уничтожили четыре единицы автомобильной техники.
«Артиллеристами Южной группировки войск нанесен огневой налет по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона "Азов"»✱, — заявил Астафьев.
Кроме того, российские войска уничтожили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад с боеприпасами. Также во время контрбатарейного удара удалось поразить 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация