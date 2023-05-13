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Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту дислокации украинского нацбтальона «Азов»

Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту дислокации украинского нацбтальона «Азов»

Российская артиллерия ударила по пункту временной дислокации националистического батальона Азов (запрещенная в России террористическая организация) на Александро-Калиновском направлении.

Эту информацию приводит начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, в результате операции российские военные также уничтожили четыре единицы автомобильной техники.

«Артиллеристами Южной группировки войск нанесен огневой налет по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона "Азов"»✱, — заявил Астафьев.

Кроме того, российские войска уничтожили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ и склад с боеприпасами. Также во время контрбатарейного удара удалось поразить 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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