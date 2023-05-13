Исламский банк развития предоставит Таджикистану финпомощь на 450 млн долларов

Таджикистан получит от Исламского банка развития (ИБР) 450 млн долларов. Средства будут направлены для реализации проектов в приоритетных сферах экономики республики.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече президента ИБР Мухаммада Сулеймана аль-Джассера в Джидде и делегации во главе министра экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.
Завкизода уведомил главу банка о ситуации в приоритетных областях экономики страны, как развитие зеленой энергетики, включая проект сооружения Рогунской ГЭС, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригация сельхозугодий, сооружение текстильных фабрик и центров логистики, выпуск халяльной продукции и рост потенциала частного сектора. В том числе были озвучены торговля, туризм, традиционный и исламский банкинг, а также комплекс тем о последствиях климатических изменений.