Исламский банк развития предоставит Таджикистану финпомощь на 450 млн долларов

Завкизода уведомил главу банка о ситуации в приоритетных областях экономики страны, как развитие зеленой энергетики, включая проект сооружения Рогунской ГЭС, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригация сельхозугодий, сооружение текстильных фабрик и центров логистики, выпуск халяльной продукции и рост потенциала частного сектора. В том числе были озвучены торговля, туризм, традиционный и исламский банкинг, а также комплекс тем о последствиях климатических изменений.