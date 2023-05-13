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Исламский банк развития предоставит Таджикистану финпомощь на 450 млн долларов

Экономика
Исламский банк развития предоставит Таджикистану финпомощь на 450 млн долларов

Таджикистан получит от Исламского банка развития (ИБР) 450 млн долларов. Средства будут направлены для реализации проектов в приоритетных сферах экономики республики.

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече президента ИБР Мухаммада Сулеймана аль-Джассера в Джидде и делегации во главе министра экономического развития и торговли республики Завки Завкизода. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Завкизода уведомил главу банка о ситуации в приоритетных областях экономики страны, как развитие зеленой энергетики, включая проект сооружения Рогунской ГЭС, строительство дорог и образовательных учреждений, ирригация сельхозугодий, сооружение текстильных фабрик и центров логистики, выпуск халяльной продукции и рост потенциала частного сектора. В том числе были озвучены торговля, туризм, традиционный и исламский банкинг, а также комплекс тем о последствиях климатических изменений.

#исламский банк развития #таджикистан #зеленая энергетика