BBC: российская нефть сэкономила Индии миллиарды долларов

Российское черное золото в настоящий момент активно поставляется со скидками таким крупным импортерам ресурса, как Китай и Индия. Причем, по информации Bank of Baroda, в прошлом году Нью-Дели значительно нарастил закупки этого энергоносителя в РФ. Известно, что в 2021 году доля российской нефти в индийском годовом импорте составляла лишь 2%, а сейчас этот показатель вырос практически до 20%.