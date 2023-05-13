Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова не смогла построить карьеру из-за Пугачевой

Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова сделал громкое заявление. Исполнительница обвинила народную артистку СССР Аллу Пугачеву в крахе своей карьеры.
Черенцова в 2016 году опубликовала ролик с исполнением песни «Родина», который быстро завирусился в Сети. После чего с ней связалась Примадонна, которая предложила свое покровительство. Восходящая звезда начала обретать вес в мире шоу-бизнеса, однако все испортил один случай.
«Все обломалось очень сильно. Я со сцены выразила соболезнования семьям погибшей в авиакатастрофе команды "Локомотив"», — рассказала она в эфире передачи «Однажды...» на НТВ.
Несмотря на то, что Черенцова заранее обговорила это с главным режиссером, Пугачевой не понравился поступок подопечной. После этого, как утверждает артистка, она долгое время не могла что-либо делать.