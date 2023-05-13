Солистка рок-группы Che Виктория Черенцова не смогла построить карьеру из-за Пугачевой

Черенцова в 2016 году опубликовала ролик с исполнением песни «Родина», который быстро завирусился в Сети. После чего с ней связалась Примадонна, которая предложила свое покровительство. Восходящая звезда начала обретать вес в мире шоу-бизнеса, однако все испортил один случай.