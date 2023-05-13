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Зеленский прибыл в Италию для встречи с премьером Мелони и президентом Матареллой

Политика
Зеленский прибыл в Италию для встречи с премьером Мелони и президентом Матареллой

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию. Политик запланировал встречи с премьер-министром страны Джорджей Мелони и президентом Серджо Матареллой.

Украинский лидер лично объявил о своем визите в социальных сетях. Также он допустил, что может встретиться с понтификом Ватикана.

«Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. Важный визит для победы Украины», — написал Зеленский.

Ранее немецкий телеканал N-TV сообщил, что Зеленский 13 мая прибудет с визитом в Берлин. Источником информации значится берлинская полиция.

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