Два маленьких брата погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

По данным следствия, все произошло утром 13 мая на улице Центральной в селе Ольшанаки Аркадакского района. После тушения пожара спасатели обнаружили тело шестилетнего ребенка. Его четырехлетнего брата доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.