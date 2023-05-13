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Два маленьких брата погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Происшествия
Два маленьких брата погибли при пожаре в частном доме под Саратовом

Двое несовершеннолетних мальчиков погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области. О трагедии в субботу сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, все произошло утром 13 мая на улице Центральной в селе Ольшанаки Аркадакского района. После тушения пожара спасатели обнаружили тело шестилетнего ребенка. Его четырехлетнего брата доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

Известно, что в момент ЧП дети находились дома без присмотра взрослых. Следствие организовало проверку.

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