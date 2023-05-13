В Госдуме РФ предложили установить лимит на рост стоимости электроэнергии для аграриев

В России могут ввести лимит на рост тарифов на электроэнергию для аграриев. Такое предложение выдвинул зампред комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Олег Нилов, передают «Известия».
На фоне санкционного давления Запада на Россию увеличение тарифов на электричество на 6,3% для компаний ВПК и АПК может негативно повлиять на производство продукции стратегического назначения и российское предпринимательство в целом, считает Нилов. По его словам, президент России Владимир Путин еще в 2019 году дал поручение по сокращению стоимости электроэнергии для фермеров, однако оно не было исполнено.
Парламентарий добавил, что меры, которые предложило Министерство сельского хозяйства РФ, должны коснуться представителей сферы, доход которых не превышает 120 миллионов рублей в год. Тогда в ведомстве предложили сделать таких аграриев льготной категорией, которая будет оплачивать электроэнергию по стандартным тарифам.