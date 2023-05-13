В Госдуме РФ предложили установить лимит на рост стоимости электроэнергии для аграриев

На фоне санкционного давления Запада на Россию увеличение тарифов на электричество на 6,3% для компаний ВПК и АПК может негативно повлиять на производство продукции стратегического назначения и российское предпринимательство в целом, считает Нилов. По его словам, президент России Владимир Путин еще в 2019 году дал поручение по сокращению стоимости электроэнергии для фермеров, однако оно не было исполнено.