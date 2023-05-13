The Independent: Риши Сунак расстроился из-за отказа Зеленскому выступить на Евровидении

Британский премьер-министр Риши Сунак оказался расстроен тем фактом, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить в финале Евровидения. Глава правительства Великобритании даже потребовал дать главе страны слово, пишет издание The Independent.
Он неожиданно раскритиковал это решение Европейского вещательного союза, продуцирующего конкурс. Организаторы ранее замечали, что отклонили просьбу Зеленского о выступлении из-за стремления избежать излишней политизации этого вопроса.
«Официальный представитель Сунака сказал, что премьер был разочарован этим шагом», — пишет издание.
Сунак заметил, что правильным шагом в этой ситуации было бы дать президенту Украины выступить на конкурсе с речью.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что Зеленскому напрасно отказали в выступлении. Ведь он мог бы составить участникам Евровидения достойную конкуренцию.
Также глава страны высказался, что ему неприятно, что конкурс в этом году принимает у себя Великобритания.