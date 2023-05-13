Американских ветеранов выгоняют из отелей ради размещения мигрантов

К примеру, в городе Ньюбург управляющий отеля Crossroads выгнал на улицу 15 ветеранов. Представители гостиничного бизнеса не сообщают причину выселения и не говорят, что это связано с мигрантами, однако «это и так ясно, учитывая сроки», пишет газета New York Post. В самом отеле отказались давать комментарии журналистам.