Американских ветеранов выгоняют из отелей ради размещения мигрантов

Власти штата Нью-Йорк выселяют из отелей бездомных ветеранов Вьетнама и Афганистана, чтобы освободить место для мигрантов. Волонтеры и общественники считают, что это связано с очередным миграционным кризисом на границе США.
К примеру, в городе Ньюбург управляющий отеля Crossroads выгнал на улицу 15 ветеранов. Представители гостиничного бизнеса не сообщают причину выселения и не говорят, что это связано с мигрантами, однако «это и так ясно, учитывая сроки», пишет газета New York Post. В самом отеле отказались давать комментарии журналистам.
«Важно пролить свет на эту проблему. Нам нужно убедиться, что эти отели знают, как важно уважать наших ветеранов, прежде чем они выгонят [их] из отелей, чтобы освободить место. <…> Им действительно следует подумать о последствиях для этих людей, которые и так переживают тяжелые времена. <…> Мы должны ставить их на первое место», — подчеркнул республиканец Брайан Махер.
При этом в четверг, 11 мая, местные жители начали замечать автобусы с мигрантами, которые подвозили к перекресткам возле нескольких отелей штата.
Ранее телеканала Fox News передавал, что президент США Джозеф Байден с ухмылкой смотрел, как журналистов выгнали из Белого дома. Сотрудники СМИ хотели задать вопросы главе государства.