Замглавы МИД Украины Мельник вновь обрушился на Шольца из-за военных поставок ВСУ

Председатель Правительства ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подвергся критике со стороны замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Обвинения посыпались на немецкого канцлера из-за военных поставок ВСУ.
Мельник упрекнул Шольца в нежелании продвигать вопрос военной помощи киевскому режиму. По его словам, руководство Германии всячески игнорирует эту тему. Кроме того, как считает украинский дипломат, ФРГ препятствует присоединению страны к НАТО.
«Немцев убеждают, что мол все безупречно в плане вооружения <...>. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — возмутился Мельник.
Дипломат, будучи послом Украины в Берлине, неоднократно критиковал немецкие власти за нежелание помогать Киеву. Однажды он сравнил Шольца с «обиженной ливерной колбасой», но вскоре выразил сожаление по поводу своих резких слов.
Ранее депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что Германия все больше включается в украинский кризис, поставляя ВСУ вооружение. Политик призвал власти прекратить военную помощь Киеву.