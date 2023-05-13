Замглавы МИД Украины Мельник вновь обрушился на Шольца из-за военных поставок ВСУ

Мельник упрекнул Шольца в нежелании продвигать вопрос военной помощи киевскому режиму. По его словам, руководство Германии всячески игнорирует эту тему. Кроме того, как считает украинский дипломат, ФРГ препятствует присоединению страны к НАТО.