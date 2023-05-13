Глава МИД Турции Чавушоглу назвал ложными заявления оппозиции о «вмешательстве» РФ в выборы

Заявления оппозиции о якобы «вмешательстве» России в выборы в Турции не имеют ничего общего с реальностью. Так на появившиеся слухи отреагировал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
Ранее кандидат в президенты страны Кемаль Кылычдароглу призвал Москву прекратить «вмешательство» в электоральный процесс. По мнению главы МИД Турции, подобные высказывания являются ложными и несправедливыми.
На обвинения также отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что авторы подобных слухов — обыкновенные лжецы.