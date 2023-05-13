Страны G7 планируют обсудить возможности противодействия экономическому давлению Китая

В ходе грядущего саммита в Хиросиме представители стран G7 намерены обсудить меры по противодействию экономическому принуждению со стороны Китая, передает Reuters.
По словам одного из чиновников американской администрации, у каждого участника мероприятия есть свой взгляд на то, как именно КНР будет использовать свое влияние в продвижении интересов. Однако все государства G7 намерены действовать в данном вопросе совместно.
При этом прекращение сотрудничества с Китаем не входит в планы «Группы семи». Хотя ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС и КНР не смогут нормально сотрудничать, если китайская сторона не переубедит Россию по поводу украинского вопроса.