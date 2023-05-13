Российские туристы этим летом готовы добираться на отдых за границу любыми авиарейсами

Российские туристы начали более активно планировать свои отпуска в этом летнем сезоне, выразив готовность добираться на отдых за границу любыми доступными способами.
Как оказалось, стимулирующими факторами стали увеличение полетных программ и преобразование стыковочных авиарейсов. Все это привело к резкому росту продаж организованных групповых турпоездок почти в два раза.
Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ. Они привлекают путешественников красивыми пляжами, вкусной кухней и множеством достопримечательностей.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что выездной турпоток по всем направлениям в 2023 году может вырасти минимум на 20%. Однако динамика будет зависеть от конкретной локации, пишет «Коммерсантъ».