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Российские туристы этим летом готовы добираться на отдых за границу любыми авиарейсами

Общество
Российские туристы этим летом готовы добираться на отдых за границу любыми авиарейсами

Российские туристы начали более активно планировать свои отпуска в этом летнем сезоне, выразив готовность добираться на отдых за границу любыми доступными способами.

Как оказалось, стимулирующими факторами стали увеличение полетных программ и преобразование стыковочных авиарейсов. Все это привело к резкому росту продаж организованных групповых турпоездок почти в два раза.

Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ. Они привлекают путешественников красивыми пляжами, вкусной кухней и множеством достопримечательностей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что выездной турпоток по всем направлениям в 2023 году может вырасти минимум на 20%. Однако динамика будет зависеть от конкретной локации, пишет «Коммерсантъ».

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