Инфляция в Аргентине достигла 20-летнего максимума по итогам апреля

Рост цен в Аргентине достиг по итогам апреля 2023 года 8,4%, что стало рекордным уровнем с апреля 2002 года. Об этом гласят свежие данные института статистики и переписи республики.
Накопленный рост с начала текущего года составил 32%. Относительно того же месяца год назад рост достиг 108,8%, указали авторы доклада.
Наиболее заметно за прошлый месяц поднялись цены на одежду — на 10,8%. Далее в этом списке оказались продукты питания, подорожавшие на 10,1%.
Аргентина уже несколько лет входит в состав государств с наивысшей инфляцией. В феврале годовая инфляция там оказалась на уровне 102,5%, что уже тогда стало максимумом с 1991 года. По результатам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года — 50,9%, за 2020 год — 36,1%, за 2019 год — 53,8%.