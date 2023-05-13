Инфляция в Аргентине достигла 20-летнего максимума по итогам апреля

Аргентина уже несколько лет входит в состав государств с наивысшей инфляцией. В феврале годовая инфляция там оказалась на уровне 102,5%, что уже тогда стало максимумом с 1991 года. По результатам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года — 50,9%, за 2020 год — 36,1%, за 2019 год — 53,8%.