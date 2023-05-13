Пользователи Twitter призвали Бербок «заткнуться» после слов о России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок стала объектом критики после высказывания о России. Пользователи Twitter призвали ее «заткнуться», напомнив о действиях Запада на Украине.
Бербок отметила, что передача России вооружения со стороны третьих стран равноценна участию в конфликте в регионе. Ее слова взбесили читателей соцсети.
«Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — оставила комментарий одна из пользовательниц.
«А как насчет поставок ЕС на Украину. Является ли это участием в конфликте?» — задался вопросом другой.
Ранее Великобритания объявила, что передаст Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. МИД РФ осудил Лондон за это решение и предупредил об ответных мерах.