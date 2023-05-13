Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения актрисы Гридасовой в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Марины Гридасовой в Петербурге.
Напомним, 63-летняя артистка пропала 1 мая — она вышла из дома в одном халате и кедах. В этот же день ее нашли избитой в Апраксином дворе. Кроме того, на женщине полностью отсутствовала одежда.
Пострадавшую увезли в больницу имени Джанелидзе. Позднее в СМИ появилась информация, что актриса могла стать жертвой изнасилования.