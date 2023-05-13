«Украинские железные дороги» зафиксировали сбой в движении поездов на западе страны

Часть поездов, принадлежащих компании «Украинские железные дороги», будет следовать измененным графиком. Об этом сообщили представители пресс-службы государственного предприятия.
Предполагается, что задержка затронет не менее пяти рейсов. Они следуют по маршрутам Перемышль — Одесса, Запорожье — Львов, Киев — Каменец-Подольский, Днепр — Львов и другим.
Причины сбоя в движении поездов официально не озвучивались, однако предполагается, что она связана с воздушной тревогой, прозвучавшей в Хмельницкой области минувшей ночью. По данным местных СМИ, машинисты вынуждены вести составы в этом регионе по объездному пути.