«Украинские железные дороги» зафиксировали сбой в движении поездов на западе страны

Причины сбоя в движении поездов официально не озвучивались, однако предполагается, что она связана с воздушной тревогой, прозвучавшей в Хмельницкой области минувшей ночью. По данным местных СМИ, машинисты вынуждены вести составы в этом регионе по объездному пути.