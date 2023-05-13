Финляндия опубликовала фото дорогостоящего забора на границе с Россией

Строительство забора стартовало в феврале 2023 года. Тогда планировалась, что уже к июню будет готов «тестовый» участок, длина которого составит три километра. Пограничники намерены проверить, выдержит ли заграждение зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей».