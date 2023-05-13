РИА Новости: Турция при Эрдогане обрела независимость и тесные отношения с Россией

Акопов отметил, что Россия на самом деле заинтересована в победе Эрдоган в президентской гонке, но она бы не стала вмешиваться в процесс выборов. Он напомнил, что Турция преобразилась, став независимой. Поэтому Москва может не опасаться, что Анкара при поражении нынешнего президента повернется в сторону Запада.