РИА Новости: Турция при Эрдогане обрела независимость и тесные отношения с Россией

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за время своего правления преобразил республику и вывел отношения с Россией на новый уровень. Правду о достижениях главы государства раскрыл публицист Петр Акопов.
Аналитик в статье для РИА Новости напомнил о развернувшейся в Турции предвыборной гонке, которая сопровождается серьезными скандалами. Так, недавно лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в причастности к монтажу ролика, на котором он изображен с террористами из запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана. Кремль отверг заявления политика.
Акопов отметил, что Россия на самом деле заинтересована в победе Эрдоган в президентской гонке, но она бы не стала вмешиваться в процесс выборов. Он напомнил, что Турция преобразилась, став независимой. Поэтому Москва может не опасаться, что Анкара при поражении нынешнего президента повернется в сторону Запада.
«Масштаб произошедших при Эрдогане изменений таков, что <...> практически гарантирует сохранение в целом национально ориентированной самостоятельной внешней политики. А значит, и тесных отношений с великим соседом, Россией. Именно в этом, с нашей точки зрения, и состоит главная историческая заслуга Эрдогана», — заключил Акопов.
Выборы в Турции пройдут 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и ультранационалист Синан Оган являются основными претендентами на пост президента страны.