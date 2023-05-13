Страны G7 увеличили обязательства по поддержке Киева до 44 млрд долларов

Государства «Большой семерки» и их партнеры приняли решение повысить уровень обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до 44 млрд долларов. Информация об этом содержится в совместном заявлении министров финансов и глав Центробанков G7.
Как указано в документе, такая мера позволила утвердить программу Международного валютного фонда для Киева на сумму свыше 15,6 млрд долларов на четырехлетний период. МВФ одобрил соответствующий кредит для украинских властей в конце марта.
В «Большую семерку» входят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В феврале 2023 года министры этих стран решили направить Киеву 39 млрд долларов финансовой помощи за нынешний год.