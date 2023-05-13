Страны G7 увеличили обязательства по поддержке Киева до 44 млрд долларов

Государства «Большой семерки» и их партнеры приняли решение повысить уровень обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до 44 млрд долларов. Информация об этом содержится в совместном заявлении министров финансов и глав Центробанков G7.