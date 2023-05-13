BNE: Запад игнорирует важнейшую новость о планах России и Путина

Западные издания игнорируют важнейшую новость, касающуюся планов президента России Владимира Путина и партнеров страны по БРИКС. К такому выводу пришла политический аналитик Ева Оттенберг.
Издание «ПолитРоссия» пишет, что Соединенные Штаты и страны ЕС в прошлом году заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Но по мнению политолога, если США хотят сохранить свою гегемонию, то стратегия по захвату средств суверенных стран является провальной.
Но Запад сейчас игнорирует сообщение, объявленное российским президентом. Он указал, что БРИКС ведут заработку своей собственной валюты, она станет альтернативой доллару.
Таким образом экономическое противостояние США и России может завершится для Вашингтона весьма неприятно.