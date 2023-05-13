BNE: Запад игнорирует важнейшую новость о планах России и Путина

Издание «ПолитРоссия» пишет, что Соединенные Штаты и страны ЕС в прошлом году заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Но по мнению политолога, если США хотят сохранить свою гегемонию, то стратегия по захвату средств суверенных стран является провальной.