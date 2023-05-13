Рэпер Баста испугался и устроил истерику в эфире шоу «Голос»

Несмотря на это, Диваевой удалось добиться дальнейшего участия в проекте. Стоит отметить, что новый выпуск запомнился не только этим. В ходе проекта Полина Гагарина смогла уберечь от вылета Ахмеда Ахмедова, а Пресняков спас от выбывания Алину Бахшалиеву.