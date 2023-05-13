Индийские дипломаты планируют вернуть свыше тысячи вывезенных Британской империей артефактов

Правительство Индии запускает масштабную кампанию, нацеленную на возвращение древних артефактов, вывезенных из страны Британской империей. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Работа по возвращению тысяч драгоценных артефактов будет проводиться индийскими дипломатами. Предполагается, что Индия может выдвинуть Великобритании самые масштабные требования за всю ее историю. В частности власти страны планируют вернуть бриллиант «Кохинор», который использовался для изготовления короны Елизаветы II. Процесс возвращения артефактов может начаться уже в этом году.
Как сообщалось ранее, представители коренных народов из 12 стран британского Содружества потребовали от короля Карла III извинений за колониальное прошлое Великобритании. Авторы инициативы настаивают на том, чтобы монарх провел дискуссию насчет возмещения ущерба этим народам за угнетение населения и разграбление ресурсов.