Индийские дипломаты планируют вернуть свыше тысячи вывезенных Британской империей артефактов

Работа по возвращению тысяч драгоценных артефактов будет проводиться индийскими дипломатами. Предполагается, что Индия может выдвинуть Великобритании самые масштабные требования за всю ее историю. В частности власти страны планируют вернуть бриллиант «Кохинор», который использовался для изготовления короны Елизаветы II. Процесс возвращения артефактов может начаться уже в этом году.