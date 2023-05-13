Американский экономист Сакс сравнил Украину и Мексику для понимания позиции России

Соединенные Штаты не одобрили бы решение Мексики присоединиться к враждебному военному альянсу, как это произошло на Украине. Такую параллель провел американский экономист Джеффри Сакс.
Эксперт подчеркнул, что для понимания позиции России в вооруженном конфликте достаточно представить реакцию других стран на схожую ситуацию. В качестве примера он сравнил Украину с Мексикой, которая могла бы объединиться с Пекином назло Вашингтону.
«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и (премьер Канады Джастин. — Прим. ред.) Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят"», — подчеркнул Сакс.
Также в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute экономист назвал главную причину начала украинского кризиса. По его мнению, все дело в попытках НАТО безнаказанно приблизиться к чужим границам.