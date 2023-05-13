В Госдуме рассказали о праве россиян срывать яблоки с посаженных за забором деревьев

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о праве россиян срывать фрукты и яблоки с деревьев на дачах.
По словам чиновника, деревья, которые растут за забором, не являются личной собственностью дачников. Чаплин отметил, что они растут на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому кто-либо не может заявлять на них свои права.
Депутат считает, что кто угодно может собирать плоды с дачных деревьев, если они посажены за забором и не находятся в пределах участка. По закону дачники не могут этому препятствовать.
«Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — объяснил депутат.
Однако не стоит забывать, что закон предписывает следить за территорией, прилегающей к дачному участку, облагораживать ее и поддерживать чистоту.