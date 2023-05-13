Инвестор Шостак назвал последствия возможного дефолта в США

Если в США произойдет дефолт, кредитный рейтинг страны может понизиться, считает глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
В 2011 году рейтинговые агентства понизили рейтинг с ААА на АА+ на фоне слишком длительных дебатов из-за экономической ситуации в США. Подобного стоит ожидать и сейчас. Причем не исключено, что рейтинг понизится до А+, передает слова эксперта ТАСС.
Если такой сценарий будет реализован, это отрезвляющим образом скажется на США и, не исключено, что станет «лучшей опцией», отметил Шостак.
Напомним, рейтинг А+ говорит об умеренно высокой платежеспособности эмитента, а также о его зависимости от негативных факторов. При этом АА — это высокая платежеспособность, а ААА — наивысшая.