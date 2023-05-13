Инвестор Шостак назвал последствия возможного дефолта в США

В 2011 году рейтинговые агентства понизили рейтинг с ААА на АА+ на фоне слишком длительных дебатов из-за экономической ситуации в США. Подобного стоит ожидать и сейчас. Причем не исключено, что рейтинг понизится до А+, передает слова эксперта ТАСС.