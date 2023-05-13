Министр внутренних дел Германии Фезер призвала не давать визы российским спортсменам

Фезер заявила, что России нельзя позволить использовать спортивные площадки «в качестве сцены для своей пропаганды». В связи с этим министр призвала ограничить российским спортсменам въезд на территорию Германии. Об этом она заявила после конференции министров спорта федеральных земель 12 мая.