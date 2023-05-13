Министр внутренних дел Германии Фезер призвала не давать визы российским спортсменам

Российских и белорусских спортсменов хотят не допустить к международным соревнованиям в Германии. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер призвала отказывать атлетам в выдаче виз.
Фезер заявила, что России нельзя позволить использовать спортивные площадки «в качестве сцены для своей пропаганды». В связи с этим министр призвала ограничить российским спортсменам въезд на территорию Германии. Об этом она заявила после конференции министров спорта федеральных земель 12 мая.
«Если министерство иностранных дел согласится со мной, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — заявила Фезер.
Напомним, что в феврале прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. 28 марта 2023 года МОК уже рекомендовал допустить атлетов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.