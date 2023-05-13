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МИД Китая: спецпредставитель по урегулированию конфликта на Украине начинает работу 15 мая

Политика
МИД Китая: спецпредставитель по урегулированию конфликта на Украине начинает работу 15 мая

Спецпосланник Китая Ли Хуэй по мирному урегулированию конфликта на Украине начинает работу 15 мая. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Китайский дипломат в рамках своей миссии посетит Россию, Германию, Польшу, Францию и Украину, чтобы принять участие в совещаниях по урегулированию конфликта.

«15 мая спецпредставитель Правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию», — отметил Ван Вэньбинь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем.

#Ли Хуэй #украинский кризис #китай