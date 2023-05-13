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Власти Хмельницкой области сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Происшествия
Власти Хмельницкой области сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры. Он находится за пределами населенных пунктов, сообщили местные власти.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, о подробностях пока что не сообщается. Однако известно, что график некоторых поездов в регионе изменился.

В ночь на субботу, 13 мая, воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровненской областях Украины. Исходя из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены отключили лишь к утру.

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