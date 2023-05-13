Российские военные по наводке «Спарты» уничтожили украинскую РЛС

Военнослужащие российской группировки «Юг» получили от разведчика батальона «Спарта» наводку на позицию украинской радиолокационной системы. Огнем артиллерии она была уничтожена, что можно увидеть на кадрах, опубликованных РИА Новости.
Точное местоположение РЛС противника определил оператор беспилотника, после чего расчет гаубицы Д-30 нанес по ней удар осколочно-фугасными снарядами. Огонь корректировали с помощью дрона.
На видеозаписи можно рассмотреть характерное задымление, поднимающееся с места попадания. Это подтверждение того, что радиолокационная система была успешно поражена и уничтожена.