Fox News: Байден с ухмылкой смотрел, как журналистов выгнали из Белого дома

Президент США Джо Байден с ухмылкой смотрел, как журналистов выгнали из Белого дома. Сотрудники СМИ хотели задать вопросы главе государства, говорится в материале телеканала Fox News. Это произошло в пятницу, 12 мая.
Американский лидер после переговоров с испанским премьером Педро Санчесом молча смотрел на журналистов, которые хотели задать ему вопросы о хаосе на южной границе США, произошедшего на фоне нового кризиса мигрантов.
Позже глава государства даже позволил себе насмешливую улыбку. В это время корреспондентов вытолкнули из Белого дома. Байден больше минуты сидел молча и посмеивался над журналистами, отмечает телеканал.