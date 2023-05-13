Российские войска используют беспилотники в качестве антенн связи

Российские подразделения войск связи применяют беспилотники для удовлетворения потребности в стабильном взаимодействии между войсками в зоне СВО. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Согласно публикации, к дрону подключается специальная радиостанция, после чего аппарат выполняет функцию ретранслятора. Военные получают возможность подключиться к источнику связи и связываться с подразделениями. Подобная система хорошо себя показала в ходе спецоперации.
«С помощью радиостанции можно пересылать точные координаты целей», – добавили в оборонном ведомстве.
Ретранслятор в воздушном пространстве над полем боя расширяет радиус работы стационарных радиостанций. Кроме того, благодаря встроенной видеокамере беспилотник может собирать разведданные.