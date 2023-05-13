Депутат Водолацкий был ранен при оказании помощи пострадавшим после обстрела ВСУ в Луганске

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что получил ранение во время оказания помощи пострадавшим от удара Вооруженных сил Украины в Луганске. Атака на город произошла в пятницу, 12 мая в День ЛНР.
По словам депутата, он и военный корреспондент Евгений Лисицын возвращались с позиций шестой бригады им. Платова, в то время как увидели здание, которое попало под обстрел ВСУ. Мужчины оказались первыми у горящих построек и услышали крики о помощи.
Экстренные службы только выезжали к объекту. Водолацкий отметил, что не мог оставаться в стороне и просто наблюдать. Парламентарий вместе с военкором принялись помогать пострадавшим.