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Депутат Водолацкий был ранен при оказании помощи пострадавшим после обстрела ВСУ в Луганске

Происшествия
Депутат Водолацкий был ранен при оказании помощи пострадавшим после обстрела ВСУ в Луганске

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что получил ранение во время оказания помощи пострадавшим от удара Вооруженных сил Украины в Луганске. Атака на город произошла в пятницу, 12 мая в День ЛНР.

По словам депутата, он и военный корреспондент Евгений Лисицын возвращались с позиций шестой бригады им. Платова, в то время как увидели здание, которое попало под обстрел ВСУ. Мужчины оказались первыми у горящих построек и услышали крики о помощи.

Экстренные службы только выезжали к объекту. Водолацкий отметил, что не мог оставаться в стороне и просто наблюдать. Парламентарий вместе с военкором принялись помогать пострадавшим.

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