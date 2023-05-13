Asia Times: контрнаступление ВСУ может провалиться из-за отсутствия эффекта неожиданности

При этом автор отмечает, Киев рано или поздно бросит свои войска в наступление, поскольку на Западе намекают, что поддержка не будет бесконечной, и все вложения пора бы начинать оправдывать. К сожалению, это приведет только лишь к гибели сотен тысяч человек и не более, резюмирует журналист.