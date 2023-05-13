Asia Times: контрнаступление ВСУ может провалиться из-за отсутствия эффекта неожиданности

Отсутствие неожиданности может стать причиной провала готовящегося контрнаступления ВСУ. К такому мнению пришли журналисты китайского издания Asia Times.
По мнению автора, лишь неожиданное нападение давало Украине шанс победить на поле боя более сильного противника в лице России. При этом география восточного и юго-восточного театра военных действий сильно ограничивает разнообразие вариантов наступления. Учитывая, что российская армия успела выстроить серьезную линию обороны, застать ее врасплох внезапным ударом для ВСУ не представляется возможным.
При этом автор отмечает, Киев рано или поздно бросит свои войска в наступление, поскольку на Западе намекают, что поддержка не будет бесконечной, и все вложения пора бы начинать оправдывать. К сожалению, это приведет только лишь к гибели сотен тысяч человек и не более, резюмирует журналист.