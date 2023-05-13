Серийный выпуск снайперских патронов Cheytac из отечественных материалов начался в России

Патрон предназначен для винтовок калибра 375 Cheytac. Ранее для этого оружия использовались зарубежные комплектующие, отметил Лобаев. Гильзы приобретались в США и Австралии, а порох закупался в Финляндии. Сейчас винтовки впервые поставляются полностью отечественного производства.