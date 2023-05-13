США и ЕС решили пересмотреть отношения с КНР из-за миротворческих усилий Пекина

США и Евросоюз решили пересмотреть свои отношения с Китаем. Причиной этому стали миротворческие усилия Пекина, передает «Коммерсантъ».
Недавно прошли переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза в Стокгольме. По данным издания, на встрече обсуждались два главных вопроса. Это якобы «агрессия России против Украины» и «отношения ЕС и КНР».
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС необходимо пересмотреть взаимодействия с Пекином. Амбиции КНР заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре, отметил он.
В случае поражения России на Украине, это не нарушит траекторию развития КНР. Боррель подчеркнул, что Пекин сможет извлечь геополитическую выгоду.