По данным СМИ, киевские политики в кулуарных разговорах с партнерами не строят иллюзий о боеспособности своей армии. Они осознают, что им едва ли удастся вернуть контроль над утраченными регионами. Теперь заинтересованность Запада в оказании военной помощи зависит только от результатов ВСУ.