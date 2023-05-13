FT: киевский режим боится потерять помощь Запада после провала контрнаступления

Руководство киевского режима боится утратить поддержку западных союзников в случае провального контрудара ВСУ. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
По данным СМИ, киевские политики в кулуарных разговорах с партнерами не строят иллюзий о боеспособности своей армии. Они осознают, что им едва ли удастся вернуть контроль над утраченными регионами. Теперь заинтересованность Запада в оказании военной помощи зависит только от результатов ВСУ.
«Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха», – сказал замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига.
Представитель Белого дома в беседе с корреспондентом FT отметил, что в Вашингтоне не считают, что контрнаступление станет переломным моментом в конфликте. Однако за кулисами американские чиновники требуют от Киева успехов на фронте.