США готовы полностью закончить уничтожение своего химического оружия к осени 2023 года, заявил президент страны Джо Байден. Глава государства сообщил об этом в письме перед Пятой конференцией государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.
Вашингтон работает вместе с другими участниками над достижением общей цели и подает пример. США готовятся закончить уничтожение своих запасов химического оружия к осени 2023 года — «веха разоружения, которая отвечает высочайшим стандартам прозрачности и общественной безопасности».
США — единственная страна в мире, у которой имеется химическое оружие. Россия много раз требовала от Вашингтона выполнять собственные обязательства в рамках конвенции.