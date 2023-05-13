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Байден: США готовы полностью уничтожить свое химическое оружие к осени

Армия
Байден: США готовы полностью уничтожить свое химическое оружие к осени

США готовы полностью закончить уничтожение своего химического оружия к осени 2023 года, заявил президент страны Джо Байден. Глава государства сообщил об этом в письме перед Пятой конференцией государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

Вашингтон работает вместе с другими участниками над достижением общей цели и подает пример. США готовятся закончить уничтожение своих запасов химического оружия к осени 2023 года — «веха разоружения, которая отвечает высочайшим стандартам прозрачности и общественной безопасности».

США — единственная страна в мире, у которой имеется химическое оружие. Россия много раз требовала от Вашингтона выполнять собственные обязательства в рамках конвенции.

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