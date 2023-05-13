Жителям Харьковской области порекомендовали эвакуироваться из-за обстрелов ВСУ

Военно-гражданская администрация Харьковской области призвала мирных жителей эвакуироваться в безопасное место из-за участившихся обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале ВГА.
В публикации отмечается, что российские власти готовы оказать поддержку при выезде с территорий Харьковской области. В марте глава администрации Виталий Ганчев заявил, что около 29 населенных пунктов региона находятся под контролем Вооруженных сил России.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские националисты ведут активные инженерные работы и минируют дороги в Харьковской области. Траншеи и сооружения были обнаружены в районе населенного пункта Голубовка и вдоль реки Оскол.