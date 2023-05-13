«Страна»: машина скорой помощи взорвалась на территории больницы в Киеве

Ранее в ночь на субботу, 13 мая, уже сообщалось о взрывах в украинской столице. В Соломенском районе города произошедший взрыв также спровоцировал пожар. Подробности инцидента остаются неизвестными. Стоит отметить, что в воздушная тревога в регионе не объявлялась.