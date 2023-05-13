«Страна»: машина скорой помощи взорвалась на территории больницы в Киеве

Ночью в субботу, 13 мая, на территории Александровской больницы в Киеве взорвалась карета скорой помощи. Об этом информирует издание «Страна».
Сообщается, что в результате взрыва начался пожар. Украинские власти на данный момент никак не прокомментировали данный инцидент. О причинах взрыва автомобиля, а также о пострадавших ничего не известно.
Ранее в ночь на субботу, 13 мая, уже сообщалось о взрывах в украинской столице. В Соломенском районе города произошедший взрыв также спровоцировал пожар. Подробности инцидента остаются неизвестными. Стоит отметить, что в воздушная тревога в регионе не объявлялась.