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«Страна»: машина скорой помощи взорвалась на территории больницы в Киеве

Происшествия
«Страна»: машина скорой помощи взорвалась на территории больницы в Киеве

Ночью в субботу, 13 мая, на территории Александровской больницы в Киеве взорвалась карета скорой помощи. Об этом информирует издание «Страна».

Сообщается, что в результате взрыва начался пожар. Украинские власти на данный момент никак не прокомментировали данный инцидент. О причинах взрыва автомобиля, а также о пострадавших ничего не известно.

Ранее в ночь на субботу, 13 мая, уже сообщалось о взрывах в украинской столице. В Соломенском районе города произошедший взрыв также спровоцировал пожар. Подробности инцидента остаются неизвестными. Стоит отметить, что в воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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