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Раненый при обстреле Луганска депутат Водолацкий прокомментировал удар ВСУ по мирному городу

Армия
Раненый при обстреле Луганска депутат Водолацкий прокомментировал удар ВСУ по мирному городу

Украинская армия совершила подлый обстрел мирного Луганска. Такой точкой зрения поделился раненый в ходе нападения на город депутат ГД Виктор Водолацкий в эфире телеканала «Луганск 24».

Парламентарий подчеркнул, что во время ударов на улицах города находились множество детей и гражданских лиц. Никто даже не догадывался, что киевский режим пойдет на такой низкий шаг.

«Естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», – заявил Водолацкий.

Некоторые издания ранее сообщили об атаке ВСУ на административный центр ЛНР. По территории города ударили несколько крылатых ракет, предположительно, из ОТРК «Гром».

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