Раненый при обстреле Луганска депутат Водолацкий прокомментировал удар ВСУ по мирному городу

Украинская армия совершила подлый обстрел мирного Луганска. Такой точкой зрения поделился раненый в ходе нападения на город депутат ГД Виктор Водолацкий в эфире телеканала «Луганск 24».
Парламентарий подчеркнул, что во время ударов на улицах города находились множество детей и гражданских лиц. Никто даже не догадывался, что киевский режим пойдет на такой низкий шаг.
«Естественно, никто не ожидал, что так подло, так мерзко поступят эти укрофашисты», – заявил Водолацкий.
Некоторые издания ранее сообщили об атаке ВСУ на административный центр ЛНР. По территории города ударили несколько крылатых ракет, предположительно, из ОТРК «Гром».