СЦКК: ВСУ могли применить ОТРК «Гром» для обстрела Луганска

Украинские военные могли обстрелять Луганск в День ЛНР, 12 мая, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Об этом заявили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами, которые могли быть выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства, считают в представительстве. Удар пришелся по административным зданиям недействующих предприятий «Полипак» и «Милам», также шесть домов лишились остекления.
Ранее обстрел Луганска в день ЛНР прокомментировал врио главы региона Леонид Пасечник. Он считает это очередной попыткой киевского режима запугать мирное население.