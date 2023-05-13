СЦКК: ВСУ могли применить ОТРК «Гром» для обстрела Луганска

Украинские военные могли обстрелять Луганск в День ЛНР, 12 мая, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Об этом заявили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.