«У России больше шансов победить». Ищенко рассказал, почему Запад не начинает ядерную войну

Западные элиты уже давно развязали бы против России ядерную войну, если бы у них была надежда в этой войне победить. И тот факт, что они, опасаясь российского ядерного оружия, до сих пор не перешли эту опасную черту, не означает, что однажды они ее не перейдут.
Об этом в беседе с информационным порталом «Военное дело» заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
«Разумеется, что третья мировая война не нужна никому. Просто для некоторых есть ситуация, которая хуже третьей мировой войны. Помните, когда-то [президент РФ Владимир] Путин сказал: "зачем нам мир, в котором не будет России?" А есть люди, которые говорят; зачем мне мир, в котором не будет моей корпорации, или зачем мир, в котором США не будут доминировать и т. д. Поэтому они готовы шантажировать ядерной войной», – объяснил политолог.
Будь у западных элит уверенность в том, что они могут выиграть у России ядерную войну, они бы давно уже ее начали. Но пока Запад уступает Российской Федерации по количеству и качеству вооружений, и ядерных в том числе, поэтому там опасаются скатиться в ядерный конфликт, и только шантажируют этой угрозой Россию.
На данный момент никому не ясно, кто мог бы победить в ядерной войне, отмечает эксперт.
«Но если она будет, то теоретически у России победить больше шансов», – убежден Ищенко.
Также политолог напомнил о том, что в 1950-1960-х годах Соединенные Штаты были полностью готовы «хоть сейчас» развязать ядерную войну, потому что были полностью уверены в том, что могут в ней победить.
А не развязали они эту войну только по той причине, что после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки у них не осталось ядерных бомб.
«По их подсчетам им было нужно для победы над СССР сто таких бомб. Когда они произвели эти сто бомб, то время было упущено и у СССР тоже появилось ядерное оружие. Его было немного, но у СССР была самая профессиональная армия и огромные запасы обычных вооружений. Тогда начинать войну с СССР значило бы не только не получить победу, но и быть с высокой степенью вероятности разгромленными. Поэтому войну они так и не начали», – объяснил Ищенко.
И сегодня, по его словам, ситуация складывается аналогичным образом. Опасаясь российского ядерного оружия, страны Запада стараются не переходить опасную черту. Но это не значит, что при определенных условиях они ее в конце концов не перейдут. Тем более, что подобное, как правило, происходит незаметно, и никто точно не может сказать, что в итоге спровоцирует ядерную войну. В этом и заключается проблема, подчеркнул эксперт.