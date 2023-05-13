«У России больше шансов победить». Ищенко рассказал, почему Запад не начинает ядерную войну

И сегодня, по его словам, ситуация складывается аналогичным образом. Опасаясь российского ядерного оружия, страны Запада стараются не переходить опасную черту. Но это не значит, что при определенных условиях они ее в конце концов не перейдут. Тем более, что подобное, как правило, происходит незаметно, и никто точно не может сказать, что в итоге спровоцирует ядерную войну. В этом и заключается проблема, подчеркнул эксперт.