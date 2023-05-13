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Эрдоган потребовал от турецких оппозиционеров прекратить нападки на Россию

Политика
Эрдоган потребовал от турецких оппозиционеров прекратить нападки на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от местных оппозиционеров прекратить нападки на Россию. Глава государства озвучил этот призыв в ходе выступления в Стамбуле.

Кандидат на пост главы государства от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, по словам турецкого лидера, совершает нападки на президента России Владимира Путина и страну. Эрдоган заявил, что не может этого допустить. Отношения между Анкарой и Москвой не менее важны, чем с США.

Ранее Кылычдароглу заявил, что против него плетется заговор, ответственность за который якобы несут «дорогие русские друзья». Оппозиционеры, по мнению Эрдогана, должно быть стыдно за эти слова.

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