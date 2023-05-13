Эрдоган потребовал от турецких оппозиционеров прекратить нападки на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от местных оппозиционеров прекратить нападки на Россию. Глава государства озвучил этот призыв в ходе выступления в Стамбуле.
Кандидат на пост главы государства от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, по словам турецкого лидера, совершает нападки на президента России Владимира Путина и страну. Эрдоган заявил, что не может этого допустить. Отношения между Анкарой и Москвой не менее важны, чем с США.
Ранее Кылычдароглу заявил, что против него плетется заговор, ответственность за который якобы несут «дорогие русские друзья». Оппозиционеры, по мнению Эрдогана, должно быть стыдно за эти слова.