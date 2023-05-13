Эрдоган потребовал от турецких оппозиционеров прекратить нападки на Россию

Кандидат на пост главы государства от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, по словам турецкого лидера, совершает нападки на президента России Владимира Путина и страну. Эрдоган заявил, что не может этого допустить. Отношения между Анкарой и Москвой не менее важны, чем с США.